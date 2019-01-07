الدوادمي 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستنفذ إدارة التعليم في محافظة الدوادمي ممثلة بقسم التدريب والابتعاث خلال الأسبوع الجاري عدداً من البرامج، ضمن خطتها التدريبية لبرامج الفصل الثاني للعام الدراسي 1439هـ /1440هـ والتي تستهدف الهيئة التعليمية.وبين مدير قسم التدريب والابتعاث بالإدارة محمد بن جزاء العتيبي أن البرامج التدريبية التي بدأت اليوم، وتنفذ على مستوى الإدارة والمكاتب التعليمية التابعة لها، والمقامة في مركز التدريب التربوي، ستستمر لثلاثة أيام.وتهدف هذه البرامج إلى إثراء خبرات المعلمين والقيادات التربوية، مشيراً إلى ما تضمنته الخطة، من برامج ولقاءات يبرز منها: تأهيل قادة ووكلاء المدارس الجدد وبحث الدرس، ولقاء معلمي الفيزياء.// انتهى //16:44ت م0162