حائل 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسعقد مديرو إدارات العلاقات العامة والإعلام بالإدارات الحكومية بمنطقة حائل، اليوم، اجتماعهم الأول برئاسة مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمشرف على المراسم بإمارة المنطقة ضيف الله العجيمي، بصالة الاجتماعات الرئيسية بالإمارة، رسموا خلاله منهجية عمل تنظيمية لمناسبات المنطقة القادمة .وأوضح العجيمي أن توجيهات صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل تحفّز دوماً للعمل المنظم والجاد، الذي ينعكس على رسم صورة مشرفة للمنطقة وتقديم أفضل الخدمات لزوار وضيوف المنطقة وقال الروح التكاملية هي التي يجب أن تكون فضيوف كل الإدارات الحكومية بالمنطقة هم ضيوف الإمارة والعكس صحيح.وأشار إلى أهمية دور العلاقات العامة في الاهتمام بالمواطن وعملية استقباله بآليات أفضل، وكذلك استحداث برامج لعلاقات الموظفين فيما بينهم، مؤكداً أن المجتمعون اتفاقوا على توحيد الجهود والعمل بالمنطقة، إسهاماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ، بدعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، والعمل بروح الفريق الواحد وبأسلوب تكاملي بين الإدارات، بما يضمن سلاسة ويسر عمل موظفي العلاقات بالإدارات كافة.وقدم المدرب ومستشار تحسين بيئة العمل معاذ العامر محاضرة تعريفية عن دور رجل العلاقات العامة واستعرض البرامج التدريبية المقدمة لدعم هذا التوجه التطويري الذي تتبناه إمارة المنطقة .وشارك الجميع في ختام اللقاء بطرح العديد من الأفكار والملاحظات وعرض المعوقات وتدوينها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة .// انتهى //16:46ت م0164