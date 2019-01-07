جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستفقد وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للمشاريع، الدكتور عبدالله بن سعيد الغامدي اليوم، معسكر طلاب كلية علوم الأرض التدريبي خلال الرحلة الحقلية المجدولة لعدد من المقررات الدراسية، ودراسة الظواهر الجيولوجية بمنطقة هدى الشام بمحافظة الجموم، يرافقه خلالها وكيل الجامعة للتطوير الدكتور أمين بن يوسف نعمان.ورحب عميد كلية علوم الأرض، الدكتور عمار بن عبد المنعم أمين بوكيلي الجامعة، مثمناً إطلاعهما على معسكر الطلاب التدريبي الذي تنفذه الكلية في كل فصل دراسي وتقوم من خلاله بدراسة عدد من المواقع الجيولوجية وتدريس وتدريب الطلاب ميدانيا لبعض المقررات التي يتم سبق واجتازوها في الكلية ، مشيراً إلى أن فترة التدريب ودراسة المواقع الجيولوجية تستمر أسبوعين يتم خلالها تجهيز كامل المعسكر بكل أدوات الرحلة الحقلية، والخرائط الجيولوجية للمنطقة المستهدفة للدراسة، ومن ثم تدريب الطلاب على ذلك ميدانياً.// انتهى //16:46ت م0165