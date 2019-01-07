جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأشاد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، بحكومة النيجر لنجاحها في القضاء على نحو 287 عنصراً من عناصر جماعة بوكو حرام الإرهابية، وحجز كميات كبيرة من العتاد العسكري على حدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا، في الفترة ما بين 28 ديسمبر 2018م ، و 2 يناير 2019م .وهنأ معاليه حكومة النيجر وقواتها العسكرية على الخسائر الكبيرة التي ألحقتها بجماعة بوكو حرام الإرهابية، داعياً الدول الأعضاء والشركاء الدوليين إلى مضاعفة الجهود لدعم البلدان الأفريقية التي تخوض كفاحاً ضد مختلف الجماعات الإرهابية التي لا تزال تمثل تهديداً للسلم والأمن الإقليميين.// انتهى //16:46ت م0167