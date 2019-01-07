مكة المكرمة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساختتمت أمس فعاليات مهرجان عسفان الثاني الذي أقامته محافظة عسفان خلال إجازة منتصف العام الدراسي ولمدة 12 يوما تضمن 35 فعالية و125 نشاطا تلبي جميعها رغبات أهالي المحافظة والقرى والمراكز المجاورة لها وزوار مكة المكرمة وجدة بحضور محافظ الجموم عمران الزهراني والمشرف العام على المهرجان رئيس بلدية عسفان المهندس عمر العصيمي وعدد من منسوبي الدوائر الحكومية والأهلية.وبدئ الحفل الخطابي المعد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.ثم ألقى رئيس بلدية عسفان المشرف العام على المهرجان المهندس عمر العصيمي كلمة عبر فيها باسمه وباسم أهالي عسفان وجميع القائمين على المهرجان عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته ودعمه وتشجيعه للمهرجان في نسخته الثانية مما كان له أكبر الأثر في تحقيق أعلى معدلات النجاح ويضع عسفان على خط التنمية السياحية مثمنا في ذات الوقت حرص ومتابعة محافظ الجموم عمران الزهراني لكافة فعاليات وأنشطة المهرجان شاكرا جميع اللجان العاملة والجهات الحكومية والأهلية الداعمة والرعاية للمهرجان الذي سجل أداء متميزا في فعالياته وحضوره وبرامجه وأنشطته المختلفة.وأكد أن ما تحقق من نجاح باهر للمهرجان يرجع إلى توفيق الله عز وجل ثم إلى تنوع وتجدد وتميز الفعاليات والأجواء المعتدلة التي شهدتها المنطقة في وقت سجلت فيه أغلب مدن المملكة درجات حرارة منخفضة علاوة على التفاعل الكبير من الأهالي والزوار طيلة أيامه لافتا النظر إلى أن عسفان ستعمل على الاستمرارية في تنظيم هذا المهرجان ليكون حدثا بارزا في كل عام للأهالي والزوار.عقب ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن فعاليات وأنشطة المهرجان عقبه تقديم أوبريت غنائي يبرز المقومات السياحية والأثرية في عسفان.إثر ذلك ألقت عدد من القصائد الشعرية التي نالت استحسان الحضور.بعد ذلك تحدث محافظ الجموم عمران الزهراني تقدم فيها بالشكر والامتنان لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رعايته ودعمه واهتمامه الكامل للمهرجان مشيداً بالبرامج والفعاليات التي اشتمل عليها المهرجان من فعاليات وأنشطة كانت ناجحة في تلبية كافة احتياجات شرائح المجتمع وفي جذب سكان مدن مكة وجدة والزوار معتبراً المهرجان فرصة للتعريف بعسفان ومقوماتها السياحية والأثرية وما تزخر به من شعراء وفنانين وتشكيليين ومبدعين ومتميزين مباركا للجميع هذا النجاح المتميز للمهرجان.وبين من جانبه المدير التنفيذي للمهرجان محمد الحربي أن المهرجان اشتملت فعالياته الرئيسة على كرنفال الافتتاح بالمسرح الكبير والذي بلغ حضوره أكثر من 4 آلاف شخص قدم خلاله أوبريت وطني من ألحان الدكتور عبدالرب ادريس وغناه فنان العرب محمد عبده وكذلك أوبريت آخر أنشده الدكتور فهد مطر.وأفاد أنه على مسرح المركز الحضاري قدمت فعاليات مسرح الطفل ودوري للبلاي ستيشن بصالة المركز والرسم والتصوير بساحة المهرجان من خلال شارع الفن إلى جانب متحف القلعة الذي اشتمل على صور للمعالم الأثرية والمواقع التاريخية مع تسيير رحلات يومية إلى تلك المناطق بالإضافة إلى ساحة المهرجان التي احتوت على أكثر من خمسين محلا منها ١٥ محلا خصصت للأسر المنتجة لافتا أنه نفذ على مسرح ساحة المهرجان العديد من الفعاليات والمسابقات المناسبة للكبار والصغار وقدمت عليه جوائز للزوار تمثلت في ١٨ طقما من الذهب والسحب على ثلاث سيارات.وأوضح أنه نظم خلال المهرجان سباق الدراجات الهوائية على مسافة ٢٤ كلم بمشاركة ١٤٠ دراجا من شباب المملكة والمقيمين من ست دول " بريطانيا - المغرب - تونس - الأردن - اليمن - الفلبين "كما تم إقامة أمسيتين شعريتين للشاعر الكويتي حامد زيد وأخرى للشاعر خالد المريخي ومحاورتين شعريتين أحياها ثمانية من كبار شعراء المملكة، كما تم إطلاق خمس مسابقات شعرية بلغت جوائزها ١٧٠ ألف ريال في الموروث الشعبي "الكسرة والمجالسي".وأكد أن عسفان تمتلك مقومات النجاح في صناعة السياحة بالمملكة نجحت من خلال تنظيمها لمهرجانها الثاني في التخفيف من الأعباء الواقعة على مدن مكة المكرمة وجدة بعد أن أوجدت لهم متنفساً جديداً جذب عشرات الآلاف من سكان المدن وزوارها حول عسفان لملتقى ثقافي وترفيهي واقتصادي لسكان مدن ومحافظات منطقة مكة المكرمة وفتح المجال أمام أبنائها للعمل في إنجاح مهرجانها السياحي وتحقيق عائدًا ماليًا مجزيًا.وأوضح أن عسفان أصبحت وجهة سياحية ربيعية رئيسة ذلك بالاعتماد على مواردها البشرية والطبيعية والتراثية والأثرية والثقافية وأصبح قطاع السياحة في المنطقة قطاعا رئيسا ذا منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة تضمن الحفاظ على القيم الإسلامية والتراث الثقافي والبيئي بالمنطقة مشيدا بجهود وكالة الأنباء السعودية والإعلاميين والإعلاميات ووسائل التواصل الاجتماعي في نقل وإبراز فعاليات المهرجان ومتابعتهم وتغطيتهم للمهرجان بنجاح واقتدار.// انتهى //16:47ت م0168