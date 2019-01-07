الباحة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستحتضن جامعة الباحة خلال الفترة من 4 إلى 6 رجب 1440هـ, المؤتمر الدولي الثاني "التربية .. آفاق مستقبلية" والذي يهدف الى تطوير الأداء بكلية التربية بما يحقق أهدافها والارتقاء بمستوى مخرجاتها.وأكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين بهذه المناسبة على ضرورة وحتمية الإعداد المتميز للمعلمين في العصر الحالي، وتحسين الأداء التعليمي ومعرفة التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمة المختلفة ووضع التصورات اللازمة لمواجهتها وإيجاد التفاعل الإيجابي بين كافة المؤسسات ذات العلاقة بما يحقق الأهداف المشتركة فيما بينها.من جانبه أفاد عميد كلية التربية بالجامعة الدكتور صالح بن دخيخ الغامدي أن رؤية المؤتمر هي السعي لتحقيق نقلة نوعية في مخرجات كليات التربية من حيث الكم والنوع بما يتفق مع المعايير العالمية، مضيفاً أن المؤتمر يضم تسعة محاور رئيسية هي القيادة التربوية من أجل المستقبل, والإرشاد النفسي وركائز التنمية المستدامة، والتقنيات التربوية الحديثة في الممارسات التربوية والتعلمية، بالإضافة الى تطوير المناهج وأساليب التعليم والتعلم تحقيقاً لمتطلبات اقتصاد المعرف، والاتجاهات الحديثة في تنمية الموهبة والإبداع، والاتجاهات التربوية في الفن التشكيلي ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية، والآفاق المستقبلية نحو الاستثمار في رأس المال الفكري والبشري في التربية البدنية، والاتجاهات الحديثة في برامج الطفولة المبكرة، والبحث التربوي في ضوء متطلبات اقتصاد المعرفة.//انتهى//أن الجامعة16:47ت م0169