جيزان 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم، تعازي ومواساة القيادة الرشيدة وسمو أمير المنطقة لوالد الطفل عبدالله بن علي سحاري من أبناء محافظة العارضة, إثر وفاته بلغم منقول جرفته السيول إلى داخل الحدود السعودية.وأعرب سموه عن التعازي والمواساة لهم ،سائلاً الله تعالى أن يتغمده بوسع رحمته ومغفرته ’ وأن يلهم وذويه الصبر والسلوان.من جانبه، عبر والد الطفل سحاري عن شكره للقيادة الرشيدة، ولسمو أمير المنطقة، ونائبه على مواساتهم، مؤكداً أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبنائها في كل مكان , داعياً الله عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.// انتهى //16:55ت م0170