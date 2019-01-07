عـدن 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن حكومته تكرس جهودها في المرحلة الراهنة على تعزيز الوضع الاقتصادي من خلال جملة من البرامج والإصلاحات.وناقش رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، بمدير مكتب برنامج الغذاء العالمي في عدن محمد علي محمود نشاط البرنامج ودوره في إيصال المساعدات ومواد الإغاثة والصعوبات التي تواجه سير العمل، متطلعاً إلى رفع مستوى التنسيق بين برنامج الغذاء العالمي والوزارات اليمنية المعنية.من جانبه، أشار مدير برنامج الغذاء العالمي للأمم المتحدة في عدن إلى مدى الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل البرنامج، لافتاً إلى الممارسات اللا مسئولة التي ينتهجها الحوثيون بالتجاوزات والانتهاكات في كثير من المناطق اليمنية.// انتهى //16:57ت م0172