الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساجتمع صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد مدير العلاقات الدولية باللجنة الأولمبية العربية السعودية اليوم بمديرة التعليم الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية آنا ازفدو ، وذلك في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.وناقش الاجتماع سبل التوسع في الفرص التعليمية الدولية من خلال المنظومة الأولمبية وكيفية دعمها للبرامج المحلية والإطلاع على برامج التضامن الأولمبي وتحقيق أقصى فائدة ممكنة للكوادر السعودية ، كما تم مناقشة اللمسات الأخيرة لبرنامج التعليم والقيم الأولمبي الذي تنفذه اللجنة الأولمبية الدولية لمنسوبي وزارة التعليم في منطقتي الرياض والجوف والذي ينطلق غداً على مدى أسبوع بإشراف اللجنة الأولمبية العربية السعودية ووزارة التعليم والمركز السعودي للتعليم والتدريب وشركة تطوير للخدمات التعليمية.// انتهى//16:57ت م0173