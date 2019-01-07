الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأستعرضت مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية في جناحها المشارك بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته 33 تجربتها الفريدة في علاج المرضى باستخدام الفن، مستعرضة أعمال نزلاء المدينة الذين تحولت جلساتهم العلاجية إلى استكشاف للمواهب وتطويرها .ويقدم الجناح للزوار الاستشارات الطبية المجانية، كقياس العلامات الحيوية، وعيادة التثقيف السكري وطرق لتجنب مضاعفات السكري وعدة طرق صحية للوقاية ، وفحوصات عيادة التغذية والطرق الصحية للتغذية السليمة، والعيون وقياس النظر ، والسمنة، والعظام، والأطراف الصناعية والبتور، والتأهيل المهني، ومختبر التحدي، والتأهيل بالفن، وبرامج وخدمات التأهيل ، ودراسة الحالات وأهلية العلاج للمرضى ، وتجربة الدهون الإضافية، وأنشطة قياس مستوى اللياقة والقدرة الجسدية، وشرح للزوار عن فرط الحركة ، وتشتت الانتباه وفحص أطفالهم، وفحص الأسنان ، والعلاج بالفن تجارب الضغط على المعادن ، بالإضافة الى عرض مواد مرئيّة لمجموعة من الافلام و المعلومات التثقيفية للزوار ، يقدم مركز الجراحات المتقدمة في مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الانسانية عروض خاصة وخصومات على العمليات والخدمات المقدمة.كما يتيح جناح المدينة للزوار التعرف على أهم المعلومات حول آلية القبول في المدينة، إلى جانب كيفية دراسة الحالات، وتقديم نبذة عن برامج الرعاية المنزلية التي تقدمها المدينة، وتقديم خصومات عديدة من أبرزها جلسات العلاج الطبيعي، والبرامج التدريبية، وألعاب تحفيزية للأطفال ، ودعوة زوار المهرجان لمتابعة حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة المزيد من العروض والخدمات خلال أيام المهرجان .// انتهى //16:59ت م0174