مسقط 1 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 7 يناير 2019 م واسالتقى نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العُماني صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بالمملكة المغربية ناصر بوريطة الذي يزور مسقط حاليًا.وبحث الجانبان خلال اللقاء، التعاون القائم بين البلدين على مختلف الصعد، وتناولا سبل تعزيز أعمال اللجنة العُمانيةـ المغربية المشتركة، بالاضافة إلى استعراض عدد من القضايا الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.// انتهى //17:15ت م0176