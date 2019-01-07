الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساجتمع معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مكتبه بالوزارة اليوم, مع أعضاء فريق اللجنة التحضيرية للتنظيم الإداري المكلف بتطوير وإعادة بناء الهيكل والدليل التنظيمي للوزارة وفروعها، بحضور معالي نائب الوزير الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، ومعالي نائب الوزير لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري ، ووكلاء الوزارة، وفريق اللجنة التحضيرية.وفي مستهل الاجتماع، شكر الوزير آل الشيخ، أعضاء فريق اللجنة التحضيرية ، ومعهد الإدارة العامة الذي سبق له إعداد دراسة تنظيمية للوزارة على ما يقومون به من تعاون مثمر بصفتهم جهة اختصاص ذات باع طويل في التنظيم الإداري في سبيل إعداد هيكل يتوافق مع رؤية المملكة 2030.وأشار معاليه إلى أن الوزارة جهة تشريع وليست جهة تنفيذ، وأن فروع الوزارة في مناطق المملكة هي التي تقوم بالتنفيذ، والوزارة تقوم بمتابعة العمل ودراسة مخرجاته وتطبيق معاييرالجودة عليه، متطلعاً إلى ملائمة الهيكل التنظيمي للوزارة المستجدات التي طرأت مؤخراً بتعيين نائباً للوزير بما يحقق رسالتها السامية وفق نظام إداري متطور يواكب تطلعات القيادة الرشيدة .وناقش الاجتماع عدداً من المسائل المدرجة على جدول أعمال من بينها: الهيكل التنظيمي للوزارة وخطوط السلطة الإدارية والارتباطات التنظيمية للنشاطات الرئيسية في الوزارة التيتظهر على شكل وحدات إدارية مثل الوكالات ، والإدارات العامة، والأمانات، والفروع، وما يتبع كل وحدة إدارية منها ضمن أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030 .// انتهى //18:09ت م0186