جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسحددت جامعة جدة موعد بدء القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440- 1441هـ , في الـ 14 من شهر جمادى الأولى الجاري عبر بوابة القبول الإلكتروني ، التي تتضمن المعلومات المتعلقة بأهداف كل برنامج ، وشروط القبول ، وآلية التقديم والتقويم الزمني لإجراءات القبول .وأفاد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالله بن عقال المزروعي، أن البرامج المطروحة للقبول هذا العام تضم برامج أكاديمية وتنفيذية وأخرى مهنية من ضمنها برامج نوعية ومميزة تتاح لأول مرة على مستوى الجامعات السعودية ومعتمدة من قبل كل من وزارة التعليم ووزارة الخدمة المدنية، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات المستقبلية للمشاريع الوطنية الكبرى وكذلك مع أهداف ورؤية المملكة 2030.وأهاب المزروعي بجميع الراغبين الالتحاق بهذه البرامج إلى ضرورة الاطلاع على التعليمات من خلال الموقع الإلكتروني , وتحديد البرامج المناسبة لاحتياجاتهم , والاستفادة من هذه الفرصة لتطوير قدراتهم المعرفية وزيادة مستواها العلمي بما يحقق الأهداف التنموية والوطنية.// انتهى //18:09ت م0188