الجزائر 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأدانت الجزائر محاولة "الانقلاب" التي نفذها عسكريون اليوم، بجمهورية الغابون، مشيدة بالعودة السريعة للنظام الدستوري بهذا البلد.وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها، أن "الجزائر التي رفضت دوماً جميع محاولات الاستيلاء على الحكم بالقوة تشيد بالعودة السريعة للنظام الدستوري في هذا البلد الصديق، مذكرة بالموقف الافريقي المشترك المتخذ خلال القمة ال35 لمنظمة الوحدة الافريقية المنعقدة بالجزائر في يوليو 1999 والمكرس بالعقد التأسيسي للاتحاد الافريقي الذي يدين ويرفض كل تغيير غير دستوري ببلدان القارة".// انتهى //18:11ت م0189