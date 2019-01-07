الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة الـ 20 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .وعلى ملعبه يستضيف فريق القيصومة صاحب المركز الـ 20 بـ19 نقطة، نظيره المجزل السابع برصيد 27 نقطة على ملعب نادي الباطن ، ويستضيف نجران الثالث عشر في جدول الترتيب بـ23 نقطة، نظيره الوشم الخامس بنفس عدد النقاط، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، ويلتقي النهضة الرابع عشر في ترتيب المسابقة بـ23 نقطة، مع ضيفه الشعلة التاسع عشر برصيد 20 نقطة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ويستضيف فريق النجوم الحادي عشر بـ24 نقطة، نظيره العروبة الثامن عشر بأربع نقاط أقل، في الأحساء.وتستكمل مباريات الجولة بعد غد ، بـ5 مواجهات أخرى حيث يلتقي جدة الوصيف بـ32 نقطة مع ضيفه الجبلين الثامن بـ27 نقطة ، ويخرج العين لمواجهة الكوكب ولكل منهما 21 نقطة، في المركزين الـ16 و17 على الترتيب ، ويستضيف الطائي الثاني عشر بـ24 نقطة، نظيره الأنصار سادس الترتيب بـ29 نقطة ، ويحل أبها المتصدر بـ34 نقطة ضيفا على فريق ضمك ثالث جدول الترتيب بنقطتين أقل .وعلى ملعبه يلتقي الخليج التاسع برصيد 25 نقطة مع ضيفه الجيل عاشر الترتيب بنفس الرصيد ، ويستضيف هجر الرابع نظيره العدالة خامس الترتيب ولكل منهما 30 نقطة .// انتهى //18:33ت م0191