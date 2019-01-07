رياضي / انطلاق الجولة الـ20 من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم غدا
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
تنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة الـ 20 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .
وعلى ملعبه يستضيف فريق القيصومة صاحب المركز الـ 20 بـ19 نقطة، نظيره المجزل السابع برصيد 27 نقطة على ملعب نادي الباطن ، ويستضيف نجران الثالث عشر في جدول الترتيب بـ23 نقطة، نظيره الوشم الخامس بنفس عدد النقاط، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز ، ويلتقي النهضة الرابع عشر في ترتيب المسابقة بـ23 نقطة، مع ضيفه الشعلة التاسع عشر برصيد 20 نقطة على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، ويستضيف فريق النجوم الحادي عشر بـ24 نقطة، نظيره العروبة الثامن عشر بأربع نقاط أقل، في الأحساء.
وتستكمل مباريات الجولة بعد غد ، بـ5 مواجهات أخرى حيث يلتقي جدة الوصيف بـ32 نقطة مع ضيفه الجبلين الثامن بـ27 نقطة ، ويخرج العين لمواجهة الكوكب ولكل منهما 21 نقطة، في المركزين الـ16 و17 على الترتيب ، ويستضيف الطائي الثاني عشر بـ24 نقطة، نظيره الأنصار سادس الترتيب بـ29 نقطة ، ويحل أبها المتصدر بـ34 نقطة ضيفا على فريق ضمك ثالث جدول الترتيب بنقطتين أقل .
وعلى ملعبه يلتقي الخليج التاسع برصيد 25 نقطة مع ضيفه الجيل عاشر الترتيب بنفس الرصيد ، ويستضيف هجر الرابع نظيره العدالة خامس الترتيب ولكل منهما 30 نقطة .
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