القاهرة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسكشف البنك المركزي المصري، عن تراجع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر ديسمبر 2018 بنحو ٩٦٣ر١ مليار دولار بنسبة ٤ر٤ % .وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم ، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ بنهاية ديسمبر الماضي نحو 42.550 مليار دولار مقابل ٥١٣ر٤٤ مليار دولار في نوفمبر السابق له.// انتهى //18:34ت م0192