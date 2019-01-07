اقتصادي / البنك المركزي المصري يعلن تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بنسبة ٤ر٤ %
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
القاهرة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال شهر ديسمبر 2018 بنحو ٩٦٣ر١ مليار دولار بنسبة ٤ر٤ % .
وأوضح البنك المركزي في بيان له اليوم ، أن الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بلغ بنهاية ديسمبر الماضي نحو 42.550 مليار دولار مقابل ٥١٣ر٤٤ مليار دولار في نوفمبر السابق له.
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