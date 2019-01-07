دبي 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسيطمح منتخب العراق في حصد الفوز الأول عندما يتقابل مع فيتنام غدا الثلاثاء على استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس آسيا 2019 في الإمارات.ويتأهل إلى دور الـ16 في البطولة الفريقين الحاصلين على المركز الأول والثاني في كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثالث.// انتهى //18:35ت م0194