الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ، ضمن جهوده في تحقيق أهدافه لخدمة اللغة العربية، واهتمام المركز بتأكيد الهوية العربية في مسارات العمل بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز حلقة نقاش بعنوان " تنسيق تعريب النقل الأرضي "، بعد غد الأربعاء بحضور عدد من الجهات المشاركة والمتخصصة في هذا المجال .وأوضح أمين عام مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي ، أن المركز يسعد برعاية معالي مدير جامعة الملك عبدالعزيز لهذه لهذه الفعالية المهمة امتداداً للتعاون المشترك بين الجهتين، حيث يسعى المركز إلى التعاون و تقديم خدماته إلى الجهات الحكومية والمؤسسات في مجال التعريب اللغوي للمصطلحات، وخدمة المشروعات الوطنية بما يحقق معيارية التعريب، وتهدف هذه الحلقة إلى استعراض تجربة المركز في تعريب منظومة مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وبحث سبل الإفادة من مخرجات تعريب المنظومة، وإبراز الجهود المميزة للقائمين على (قطار الرياض) ورؤيتهم في أهمية التأسيس اللغوي السليم، والمحافظة على الهوية اللغوية.وأضاف الأمين العام بأن المركز يسعى ضمن جهوده الوطنية في خدمة اللغة العربية إلى الاتفاق على إطار مرجعي لتنسيق تعريب مصطلحات النقل العام وتعميمها، والمحافظة على الهوية اللغوية العربية وتعزيزها، من خلال عقد الحلقات النقاشية واستعراض التجارب المثمرة في أحد أبرز جوانب المشهد اللغوي وهو النقل العام .ويشارك في الحلقة مجموعة من الجهات المتخصصة وعدد من الأكاديميين في هذا المجال ومنها، وزارة النقل، هيئة تطوير مدينة الرياض، هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، الشركة السعودية للخطوط الحديدية، الشركة السعودية للنقل الجماعي، هيئة الطيران المدني .// انتهى //18:36ت م0195