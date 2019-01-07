الجبيل 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسزار وفد من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" اليوم الهيئة الملكية بالجبيل ذلك بهدف الإطلاع والتعرف على قصص النجاح في تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في إدارة وتشغيل وتطوير مدينة الجبيل الصناعية.وأوضح المهندس مدير قسم الأشراف ومتابعة العقود ب " مدن " علي بن سعيد آل جبل أن هذه الزيارة تأتي للتعرف على أفضل الممارسات المستخدمة في التعامل مع المستثمرين في عدة مجالات هندسية وإشرافيه وتطويرية وللاطلاع على تجربة الهيئة الملكية بالجبيل في إدارة مدنها الصناعية وتعاملها ودعمها للقطاع الصناعي بشكل كامل.وبين أن الزيارة تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد الجهود وتحديد مستوى الخدمات المقدمة وتوحيدها على مستوى المدن الصناعية بالمملكة بما يخدم المستثمرين والقطاع الصناعي.وشاهد الوفد فيلما وثائقياً يحكي قصة مدينة الجبيل الصناعية والهيئة الملكية بالجبيل وما قامت به من جهود كبيرة في بناء هذه المدينة.واطلع الوفد خلال الزيارة على أبرز عوامل النجاح في مشاريع الهيئة الملكية في مدينة الجبيل الصناعية كأهمية الموقع والمنطقة الجغرافية وتنوع الصناعات الموجودة فيها والبنية التحتية المتميزة والرائدة وتوزيع الأحياء السكنية بالمدينة مدعمة بأرقام وحقائق تبرز مكتسبات مدينة الجبيل الصناعية ومنجزاتها الضخمة.// انتهى //18:37ت م0196