الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسقدّمت " غرفة العروس" في " بيت الخير" المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، تعريفاً بالحياة القديمة والمقتنيات المستخدمة في تجهيز المتزوجين في المنطقة الشرقية، حيث تنوعت الموجودات في الركن بين الملبوسات وأثاث الغرفة و"صندوق المهر" ومحتوياته من الأساور والخواتم التي تقدّم للعروس ليلة الخطبة، إضافة إلى كسائها المتمثلة في "الشيلة" و "ثوب النشل" وكذلك العطور والبخور، والمفارش.وتتعرّف الزائرات " لغرفة العروس " على العادات والتقاليد التي تشتهر بها المنطقة الشرقية منذ القدم ، بدءاً من الخطوبة إلى زفاف العروس إلى بيت زوجها، وما يواكب ذلك من احتفالات وموائد وفعاليات متنوعة تستمر لمدة 7 أيام، بالإضافة إلى التكاتف بين أبناء الحي الواحد لمساندة "العريس بطهي مأدبة الغداء وتجهيز الفرش والمساند في ساحة الإحتفال.// انتهى //18:37ت م0197