بيروت 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأكد الرئيس اللبناني ميشال عون في تصريح له اليوم، أنّ "القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية ستعقد في بيروت يوم 19 الجاري، وليس هناك أي تغيير في موعدها"، لافتًا إلى أن "وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سببًا لتأجيل القمة، لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها وفقًا للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة".وشدّد الرئيس عون على أن "كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة انجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب لمناقشة الموضوعات الواعدة على جدول اعمال القمة".// انتهى //18:55ت م0199