دبي 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسفاز المنتخب الكوري الجنوبي على نظيره الفلبيني بهدف دون رد اليوم في أولى مبارياته ببطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم " الإمارات 2019 " ، ضمن المجموعة الثالثة.وارتفع رصيد المنتخب الكوري 3 نقاط بالمركز الثاني بفارق الأهداف عن الصين التي فازت على قيزغيستان (2-1) ، وتوقف رصيد الفلبين بدون نقاط بالمركز الأخير وبفارق الأهداف عن قيزغيستان الثالثة.وستواجه كوريا الجنوبية بالجولة الثانية، قيزغيستان في 11 يناير ، بينما تلعب الصين أمام الفلبين في نفس اليوم .// انتهى //19:05ت م0204