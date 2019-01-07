الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسزار معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مساء اليوم، جناح وزارة التعليم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).وأطلع معاليه خلال الجولة على أركان الجناح وما يضمه من مبادرات وأنشطة طلابية، مستمعاً إلى شرح عن التقنيات الحديثة والعروض التوعوية والأنشطة التثقيفية التي يقدمها الطلاب في الأركان.وشاهد وزير التعليم عدد من العروض التي تقدمها الفتيات على المسرح، بمشاركة عدد من إدارات التعليم بالمملكة، وأبرز الخدمات التي يقدمها الجناح للزوار.‏// انتهى //19:25ت م0205