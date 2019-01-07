إسلام آباد 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسلقي مدني باكستاني مصرعه وأصيبت امرأة بجروح جراء نيران أطلقتها القوات الهندية اليوم على قرى باكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأوضح بيان صادر عن الجيش الباكستاني أن القوات الهندية أطلقت النار بدون مبرر على قطاع "باغ سر" عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير، واستهدفت مناطق مأهولة بالسكان ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة امرأة، مشيراً إلى أن القوات الهندية استخدمت الأسلحة الثقيلة في عمليات القصف التي خلفت أيضاً خسائر في الممتلكات.وأضاف أن قوات الجيش الباكستاني المرابطة على الخط الفاصل ردت على مصدر الهجوم لإجبار القوات الهندية على وقف إطلاق النار.من جهة أخرى، استدعت وزارة الخارجية الباكستانية نائب السفير الهندي لدى إسلام آباد للاحتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار من جانب القوات الهندية.وأبان بيان صادر عن الخارجية الباكستانية أنه تم تسليم الدبلوماسي الهندي مذكرة احتجاج تطالب الجانب الهندي باحترام اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في عام 2003م، والكف عن استهداف المدنيين الأبرياء.ودانت الخارجية الباكستانية انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل الهند، موضحة أن الاستهداف المتعمد للمناطق المأهولة بالسكان يناقض القوانين الدولية وقوانين حقوق الإنسان.// انتهى //19:32ت م0206