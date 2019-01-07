الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأشاد المحترف في صفوف فريق القادسية البرازيلي "إلتون جوزيه" بالمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مشيراً إلى عديد اللاعبين المهرة الذين يمتلكهم الأخضر، المتميزين بإمكانياتهم الفنية العالية، مؤكدًا أن الأخضر السعودي قادر على تحقيق نتائج جيدة خلال مشاركته في منافسات كأس أمم آسيا 2019، بل ويمكنه الوصول إلى أدوار متقدمة والمنافسة على اللقب.وقال الممتع إلتون وأحد أفضل وأمهر اللاعبين المحترفين في الملاعب السعودية خلال حضوره فعاليات "ملتقى سلام السعودية"، الذي ينظمه مشروع سلام للتواصل الحضاري بمقر مركز المؤتمرات في وكالة الأنباء السعودية بالرياض "المنتخب السعودي محظوظ بجماهيره التي طالما وقفت خلفه داعماً ومساندة، عادّاً نفسه أحد هذه الجماهير العاشقة للأخضر، لاسيما وهو مقيم في المملكة منذ ما يقارب 10 سنوات، عاشها وسط المجتمع السعودي المنفتح الكريم المبادر دائماً بالترحاب والحفاوة، وهذا ما يجعلني مرتاحاً هنا بينكم، وواحد من هذا المجتمع، وتسعدني إنجازاته في كل المجالات، خصوصاً في المجال الذي أبرع فيه (كرة القدم)، لذا أتمنى للأخضر الأفضل دائماً، وتحديداً في هذه البطولة القارية المهمة لنا جميعاً، خصوصاً مع قوة المنتخبات الآسيوية المشاركة في كأس آسيا 2019 ، ذات الإمكانات الكبيرة، التي تقديم كرة قدم جميلة، مثل منتخبات اليابان والصين وكوريا الشمالية، التي يتوقع أن تسجل هي الأخرى حضوراً قوياً ولافتاً، بل أنها قد تضع لها بصمة في هذا المحفل الآسيوي.// انتهى//19:49ت م0207