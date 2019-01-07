الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساستعرض معرض " رجل من القصيم ضمن مشاركة المنطقة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33) سيرة الشيخ محمد بن عثيمين وأبرز مؤلفاته التي بلغت 189 مؤلفا وعنوان في العقيدة والتفسير، وأبرز مبادرات مؤسسته المشتملة على بناء المساجد وتنظيم رحلات الحج والعمرة وبعض المناشط الخيرية.ويشمل الجناح على 15 لوحة معلوماتية و10 صور تحكي حياته الخاصة، إلى جانب عرض المخطوطات التاريخية للشيخ بن عثيمين ومنها أول خطبة كتبها عام 1376هـ، وصور لملوك المملكة خلال زيارتهم ـ رحمهم الله ـ له في منزله، بالإضافة إلى تعريف للرسائل العلمية التي ناقشها لنيل درجتي الماجستير والدكتوراه لعدد من الطلاب في عدد من الجوانب العلمية، تصل إلى 107 عنوان.// انتهى //19:58ت م0208