الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسزار مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح الجاسر أمس ، جناح منطقة القصيم المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مطلعاً على ما يقدمه الجناح من ثقافة وحضارة ترمز لتاريخ المنطقة العريق.واستعرض الجاسر خلال جولته على أروقة الجناح التي تشارك بها المنطقة، تفاصيل المشاركات وما تضمه الأركان من مقتنيات وتراث تحكي تاريخ المنطقة، وتعرّف بالثقافة والفنون والعلوم والتقنية والحرف التي يشرف عليها أبناء وفتيات المنطقة، إلى جانب مشاركات الجهات الحكومية والخاصة والفنون الشعبية والفنون التشكيلية.وأعرب المهندس الجاسر عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه على الجهود المبذولة في الجناح ، مؤكداً أن ما رآه من تفاصيل تعكس العمق التاريخي والحضاري الذي تمتلكه المنطقة، مبيناً أن مهرجان الجنادرية فرصة هامة وكرنفال رائد يعكس كافة مناطق المملكة.// انتهى //20:08ت م0211