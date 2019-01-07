تبوك 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساستقبل محافظ الوجه المهندس علي بن عبدالرحمن التميمي بمكتبة بالمحافظة اليوم، قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر العميد البحري منصور بن ناصر الفايز يرافقه مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية النقيب نايف بن محمد الغبان.وجرى خلال اللقاء مناقشة تشغيل أعمال القوات الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر بمحافظة الوجه واستعراض المواقع التي سوف تقوم القوات الخاصة بحمايتها مستقبلا.من جهته عبر العميد الفايز عن شكره لمحافظ الوجه على حسن الاستقبال واهتمامه ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة المحافظة.// انتهى //20:09ت م0212