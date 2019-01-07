اقتصادي / وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة تنفذ زيارات تفتيشية لتطبيق قرار توطين المهن
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
نفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمكاتب جدة ، والقنفذة ، والليث ، ورابغ ، والطائف ، ومكة المكرمة ، زيارات تفتيشية مكثفه تزامناً مع بدء الوزارة بتوطين المهن في 5 منافذ بيع ، شملت محلات الأجهزة والمعدات الطبية ، ومواد الإعمار والبناء ، وقطع غيار السيارات ، ومحلات الحلويات ، والسجاد بكافة أنواعه ، للتأكد من تطبيق القرار .
وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، عبدالله بن أحمد آل طاوي ، أن مكاتب العمل مستمرة في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية ، مشيراً إلى أن هناك فرقًا ميدانية على مدار ساعات العمل اليومية تهدف لمتابعة تنفيذ القرار .
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20:09ت م
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