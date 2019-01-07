جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنفذ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، ممثلاً بمكاتب جدة ، والقنفذة ، والليث ، ورابغ ، والطائف ، ومكة المكرمة ، زيارات تفتيشية مكثفه تزامناً مع بدء الوزارة بتوطين المهن في 5 منافذ بيع ، شملت محلات الأجهزة والمعدات الطبية ، ومواد الإعمار والبناء ، وقطع غيار السيارات ، ومحلات الحلويات ، والسجاد بكافة أنواعه ، للتأكد من تطبيق القرار .وأكد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة ، عبدالله بن أحمد آل طاوي ، أن مكاتب العمل مستمرة في القيام بجولات ميدانية وحملات تفتيشية ، مشيراً إلى أن هناك فرقًا ميدانية على مدار ساعات العمل اليومية تهدف لمتابعة تنفيذ القرار .// انتهى //20:09ت م0213