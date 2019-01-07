سيهات 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسنظمت لجنة التنمية الأسرية بجمعية سيهات للخدمات الاجتماعية في مقر المركز النسائي التابع للجمعية، مساء اليوم، محاضرة تحت عنوان " مهارات العمل التطوعي " ألقاها المدرب احمد الملا.وأوضح الملا في محاضرته، التي حضرها أكثر من 60 سيدة، أن برامج المنظمات غير الربحية وفعالياتها معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، مشيراً إلى أن بعض الشركات أصبحت تتبنى جانب المسؤولية الاجتماعية، لكنها لاتزال محاولات خجولة.وبين أن الهدف الأسمى للتطوع لابد أن ينبع من ذات الشخص، في تفكيره بخدمة الناس دون أن يلتفت للمعوقات، ولا للمحبطات التي يضعها المجتمع في وجه المتطوع، لافتاً النظر إلى أن هنالك سلبيات كثيرة تواجه التطوع من ضمنها عدم الاهتمام الكافي بالتطوير المستمر والتدريب للمتطوعين، والانجراف وراء الأهواء الشخصية، وعدم الالتزام بالسياسة العامة للدولة والمصلحة الوطنية العليا.وتحدث الملا عن التطوع كعالم متجدد وفاتح للآفاق يتيح للأشخاص تبادل الخبرات وتطوير ذواتهم، مستعرضاً مفهوم التطوع، والايجابيات من وراءه، وكيفيته، وأهدافه .واستعرض المحاضر عدد من التجارب الناجحة لفرق تطوعية أسست تحت مظلة جمعيات خيرية، وأخرى مستقلة.//انتهى//20:12ت م0214