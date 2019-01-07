مكة المكرمة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستنظم اللجنة الوطنية للحج والعمرة بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة الأربعاء المقبل اللقاء الموسع لقطاع الحج والعمرة برعاية رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، لإيجاد آلية عمل قادرة على تحقيق السرعة في الإنجاز والارتقاء بمستوى خدمة ضيوف الرحمن، والعمل على بحث جميع المعوقات التي تواجه عمل القطاع ووضع الحلول المقترحة.وسيتضمن اللقاء عقد ورشة عمل لاستعراض ودراسة خمس محاور تشمل الخدمات الإلكترونية المشتملة على التأشيرات بجميع أصنافها "ضيف، عمرة ترانزيت، سياحة مابعد العمرة "، وكذلك خدمات السداد التي تشمل" السداد الداخلي والخارجي، والمنصة الإلكترونية"، إلى جانب استعراض تخفيض المصروفات التشغيلية المشتملة على " رأس المال، والضمان البنكي، والموظفين، والمكاتب، وتكتل واندماج الشركات، والتأمينات، والأجهزة اللاسلكية، والنقل المشترك"، والحصص المعنية "بالشركات السعودية، الوكيل الخارجي"، و الوكيل الخارجي" زيادة الأعداد، التصنيف، الوكيل الافتراضي، الآياتا، الضمان البنكي " وزيادة أعداد المعتمرين وإثراء تجربتهم.وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان بما تبديه وزارة الحج والعمرة، بقيادة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، من تعاون لمد جسور التواصل والتعاون مع اللجنة الوطنية للحج والعمرة لأخذ آرائها ومقترحاتها بخصوص الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والاستماع إلى المعوقات التي تواجه الشركات العاملة في قطاع العمرة.وبين أن مبادرات شركات الحج والعمرة تشمل مختلف مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف وتوطين الوظائف في خدمات ضيوف الرحمن، ودعم المنتج المحلي، ماهي إلا جزء من عشرات المبادرات التي تبنتها اللجنة الوطنية للحج والعمرة مع الوزارة بما يحقق الشراكة التكاملية، مؤكداً أن دور اللجنة لا يقتصر على هذا فحسب بل تعمل على دراسة المعوقات بجميع أشكالها وإيجاد الحلول وتيسير الفرص لقطاعات الحج والعمرة.من جانبه بين نائب رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة لشؤون العمرة المهندس عبد الله قاضي، أن اللجنة تسير وفق خطة عمل محكمة تتبنى خدمة القطاع من خلال التعامل مع متطلبات المرحلة الحالية التي تمر بها المشاعر المقدسة من تطورات ومشاريع عملاقة تتطلب الرقي بهذه الخدمة.وقال" إن العمل الجماعي والدؤوب مع الحرص على استغلال جمع الموارد والطاقات المتاحة سيحقق الغاية من إنشاء اللجنة، حيث ستعمل على التواصل مع الإدارة الحكومية والوزرات لتوطيد العلاقة بين القطاع العام والخاص، وتنظيم الملتقيات وورش العمل المتخصصة، ودراسة العمرة الداخلية ووضع لائحة تنظيمية، وتكوين لجنة إصلاح ذات البين لحل المشاكل بين الشركات والحجاج، كما سيتم التواصل مع معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج للاستفادة من خبراتهم في تطوير القطاع .// انتهى //20:15ت م0215