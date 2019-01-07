الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستفقد وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن بن إبراهيم الجلعود ، مكاتب الأحوال المدنية بمنطقة جازان، أطلع خلالها على سير العمل والإجراءات المتبعة في استقبال المواطنين وإنهاء معاملاتهم داخل القطاع.واجتمع اللواء الجلعود خلال الزيارة مع مدير عام الأحوال المدنية بمنطقة جازان علي الزهراني، ومديري مكاتب الأحوال المدنية بالمنطقة، وناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بتنظيم العمل وتقييم الأداء ومتابعة التفاصيل المتعلقة بالمعاملات، ويكفل إنهاء الإجراءات بكل يسر وسهولة، وفق الأنظمة والتعليمات.وأكد ضرورة مضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وتسخير جميع الإمكانات التقنية والبشرية لاختصار الوقت وتقليل الجهد وتحقق المنفعة للمستفيدين.من جهة أخرى التقى الجلعود خلال زيارته، بعدد من المواطنين، واستمع لملاحظاتهم حيال الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً حرص واهتمام سمو وزير الداخلية على بذل كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات الأمنية ومعالجة أي قصور يتم رصده في حينه .// انتهى //20:54ت م0219