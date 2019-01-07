عمّان 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأكد البنك المركزي الأردني، متانة الأوضاع النقدية في الأردن، مع تجاوز رصيد إجمالي الاحتياطيات لدى البنك ما مقداره 13.4 مليار دولار أمريكي.وقال محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور زياد فريز ، إن الجهاز المصرفي الأردني سليم ومتين، وقادر على تحمل الصدمات والمخاطر المرتفعة نتيجة تمتع البنوك في الأردن بمستويات مرتفعة من رأس المال هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.وتابع في بيان صحفي: إن الجهاز المصرفي استطاع الحفاظ على سلامة ومتانة أوضاعه المالية والإدارية بالرغم من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، وظروف عدم الاستقرار في المنطقة، وما رافقهما من مخاطر وتحديات وتراجع في معدلات النمو الاقتصادي بالأردن.// انتهى //20:55ت م0221