الجوف 01 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسلقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم للجيش الوطني اليمني في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن ما لا يقل عن 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية قتلوا وجرح آخرون إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف.// انتهى //21:03ت م0222