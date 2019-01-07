عام / مقتل 8 من مليشيا الحوثي الإنقلابية خلال محاولة تسلل في محافظة الجوف
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
الجوف 01 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
لقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران مصرعهم وأصيب آخرون في هجوم للجيش الوطني اليمني في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف اليمنية.
وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن ما لا يقل عن 8 من عناصر ميليشيا الحوثي الإنقلابية قتلوا وجرح آخرون إثر محاولتهم التسلل إلى مواقع للجيش الوطني في جبهة المصلوب غربي محافظة الجوف.
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