جدة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستوجه أكثر من 1137 نزيلاً من مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة للمقاعد الدراسية داخل الإصلاحيات مع بدء الفصل الدراسي الثاني لاستكمال تعليمهم بمختلف المراحل الدراسية، والتي تبدأ بتعليم محو الأمية، مروراً بالمرحلة المتوسطة، والثانوية، وانتهاءً بالتعليم الجامعي .وأوضح مدير سجون منطقة مكة المكرمة أن إكمال الدراسة للنزلاء يعد من أهم الأسباب لمنع العودة إلى الجريمة، و إصلاح وتأهيل النزلاء ليكونوا عناصر مفيدة داخل مجتمعاتهم من جديد؛ مؤكداً تسخير وتذليل كافة العقبات أمامهم لمواصلة تعليمهم.وتصدرت إصلاحية جدة أعداد النزلاء الدارسين، حيث بلغ عددهم 568 نزيلاً، منهم 114 في مرحلة محو الأمية والابتدائية، و 149 في المتوسط، و 241 في الثانوية، و 64 في المرحلة الجامعية ، في حين بلغ عدد الطلاب في إصلاحية العاصمة المقدسة 342 نزيلاً، منهم 78 في المرحلة الابتدائية، و 107 في المتوسطة، و 98 في المرحلة الثانوية، و 59 في المراحل الجامعية.وتأتي بعد ذلك الطائف بـ 227 نزيلاً، منهم 29 في المرحلة الابتدائية، و 45 في المتوسط ، و 67 في الثانوية، و 86 نزيلاً ملتحقين بالمراحل الجامعية .// انتهى //21:20ت م0226