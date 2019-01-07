عدن 01 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسالتقى وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور نجيب منصور العوج في العاصمة المؤقتة عدن اليوم، رئيس قسم الشؤون السياسية في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام لليمن مروان علي .وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع السياسي في اليمن, والمعوقات التي تواجه الفريق الأممي وإمكانية استفادتهم من خبرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بحكم عملهم مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن وذلك لتحسين آلية عملهم في اليمن.وأكد الوزير اليمني خلال اللقاء على أهمية التعاون فيما يخص الملف الاقتصادي,والاهتمام برفع وتيرة العمل التنموي, بما يخلق فرص عمل للمواطن اليمني وإطلاق المشاريع التي تسهم في إنعاش حركة الاستثمار وخلق بيئة اقتصادية تسهم في تذليل الصعاب لما من شأنه إحلال السلام.// انتهى //21:23ت م0228