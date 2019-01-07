الرياض 01 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسترأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم اجتماعاً استثنائياً لمستشاريه بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن صالح ووزير الخارجية اليمني - رئيس فريق المشاورات خالد اليماني.واستعرض الاجتماع اتفاق ستوكهولم وآلية متابعته ومستوى التنفيذ من خلال اللجان الإشرافية والميدانية.وناقش الاجتماع الملاحظات الهادفة الرامية إلى تعزيز جهود الحكومة الشرعية اليمنية على الأرض لتعزيز الانتصارات الميدانية التي أجبرت الإنقلابيين للجنوح نحو السلام .كما جرى خلال الاجتماع تناول جملة من القضايا والموضوعات المتصلة بالشأن اليمني الداخلي, وعلى مختلف المستويات.// انتهى //21:25ت م0229