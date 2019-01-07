حجة 01 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسحررت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم مناطق واسعة جنوبي شرق مديرية حرض في محافظة حجة شمال اليمن, عقب هجوم مباغت شنته على مواقع تمركز المليشيا الحوثية الإنقلابية المدعومة من إيران في تلك المناطق .وقال موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية : إن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإنقلابية ، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها، في حين استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.وفي ذات السياق استكملت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم تحرير تباب حصمي جنوب منطقة دمت في محافظة الضالع اليمنية بعد مواجهات مع المليشيا الحوثية الإنقلابية.وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية "إن قوات الجيش الوطني اليمني سيطرت على جبال المحرابة ، وجبل المهلاله ،وجبل حرقات وقريتي كوكبان وكولة الزقري .. مشيراً إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل 15 عنصراً حوثياً وإصابة أخرين".// انتهى //21:32ت م0231