تبوك 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسرأس مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك للشؤون التعليمية (بنين) ماجد بن عبدالرحمن القعير ،اليوم, الاجتماع الخامس لمجلس إدارة تعليم تبوك, وذلك بقاعة الاجتماعات "بنين", وعبر الشبكة الهاتفية بمكتب المساعدة "بنات".وأوضح أمين إدارة تعليم المنطقة موسى بن سليمان الحربي، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المطروحة على جدول اجتماع المجلس، ومنها مناقشة توصيات الجلسة السابقة ،كما تناول الاجتماع نتائج الزيارات الميدانية لمدير إدارة الأمن والسلامة خالد الفقير لبعض مدارس القرى وأوصى المجلس باستمرار هذه الزيارات وفق جدول عمل يشمل أعضاء المجلس كافة لزيارة بقية المدارس لدعم وتعزير العمل التعليمي, كما تم مناقشة عدد من الأمور التعليمية الأخرى واتخذت حيالها عدد من التوصيات.حضر الاجتماع المساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء الشامان عبر الدائرة المغلقة, والمساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني والمساعد للشؤون المدرسية الدكتور سلطان العنزي وأعضاء المجلس.// انتهى //21:41ت م0233