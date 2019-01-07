عام / القوات الإسرائيلية تعتقل مسؤول العلاقات العامة والإعلام في أوقاف القدس
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
القدس المحتلة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس.
وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس ، أن الاحتلال حاصر الدبس في شارع نابلس القريب من سور القدس من جهة باب العامود، واعتقله واقتاده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة .
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22:15ت م
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