القدس المحتلة 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم ، مسؤول العلاقات والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فراس الدبس.وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس ، أن الاحتلال حاصر الدبس في شارع نابلس القريب من سور القدس من جهة باب العامود، واعتقله واقتاده إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة .// انتهى //22:15ت م0235