الرياض 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسزار عدد من أعضاء مجلس الشورى مساء اليوم جناح النيابة العامة المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، وشاهد الجميع أركان الجناح وما يحتويه من تقنيات حديثة وعروض توعوية وأنشطة تثقيفية تخدم المواطنين والمقيمين على حد سواء.وأعرب أعضاء الشورى عن سعادتهم بما شاهدوا من عروض مختلفة في جناح النيابة العامة تقدم المعلومات المتعلقة بمهام النيابة العامة بأسلوب شيّق.// انتهى //22:21ت م0236