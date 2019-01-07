سكاكا 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، في صالة الاستقبال الكبرى بمدينة سكاكا مساء اليوم ، جموعاً من المواطنين وشيوخ القبائل والعمد بالمنطقة، الذين قدموا للسلام عليه في الجلسة الأسبوعية المقامة للمواطنين.كما استقبل سموه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع سموه لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمامه ومتابعته.ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .حضر الاستقبال معالي مدير جامعة الجوف ووكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز.// انتهى//22:24ت م0237