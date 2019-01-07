الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسزار مدير عام حرس الحدود معالي الفريق عوّاد بن عيد البلوي اليوم، معرض وأجنحة المديرية المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية الـ 33 "وفاء وولاء".واطلع الفريق البلوي على عدد من الفرضيات لمهام وأعمال حرس الحدود وذلك بميدان الفرضيات بالجنادرية، شملت فرضية عمليات تسلل مهربين، وفرضية للوسائل الأمنية في عمليات التفتيش، إضافة إلى عروض الفرقة الموسيقية.بعد ذلك ، تجول معاليه في أجنحة المديرية العامة لحرس الحدود، مستمعاً لشرح مفصل عن المعلومات التي يتلقاها زوار المهرجان في أركان اللجنة النسائية التطوعية والمراكز الطبية، وقوة أمن الحدود البرية الخاصة، وركن الأسلحة، وفعالية الرماية الإلكترونية، وركن أكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية، والركن الخاص برؤية المملكة ٢٠٣٠، وركن شؤون الطيران .ووقف الفريق البلوي على جناح الشهداء من أفراد وضباط حرس الحدود، مؤكدًا أن المديرية تحرص دائماً على إقامة "أجنحة الشهداء " في المناسبات الوطنية عرفاناً منها بما بذله رجال حرس الحدود من تضحيات وبطولات دفاعًا عن الوطن ومقدراته، معتبراً مشاركة "جناح الشهداء تكريماً لهم ولذويهم .إثر ذلك ، تفقّد مدير عام حرس الحدود جناح نشأة وتطور حرس الحدود، وجناح القوة البرية الخاصة، وجناح الشؤون البحرية، وشاهد عرضاً للسيارات والآليات القديمة والحديثة، مطلعاً على ما تقدمه الأجنحة المشاركة من محتوى يؤكد حرص القيادة الرشيدة واهتمامها بتطوير قطاع حرس الحدود وتحديث الأجهزة والمعدات العسكرية لحماية الحدود والدفاع عن الوطن ، إضافة إلى ما يتلقاه منسوبو حرس الحدود من دورات تدريبية وبرامج أمنية متخصصة اسهمت في تطويرهم وتأهيلهم.وشملت جولة معالي مدير عام حرس الحدود زيارة معارض وأجنحة القطاعات العسكرية والأمنية والجهات الحكومية المشاركة بالجنادرية، تضمنت المديرية العامة للسجون، والقوات الخاصة لأمن الطرق، والإدارة العامة للمرور، والإدارة العامة لدوريات الأمن، والإدارة العامة للخدمات الطبية بالأمن العام ، ووكالة الوزارة للشؤون العسكرية، والإدارة العامة للمجاهدين، والإدارة العامة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، وجناح كلية الملك فهد الأمنية، والإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمديرية العامة للجوازات، والمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، وجناح رئاسة أمن الدولة، والجمارك السعودية، والهيئة العامة للموانئ، وجناح وزارة البيئة والمياه والزراعة.//انتهى//22:26ت م0238