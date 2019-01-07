عام / قوات الجيش اليمني تسقط طائرة مسيرة للمليشيا الحوثية الإرهابية غربي محافظة الجوف
الاثنين 1440/5/1 هـ الموافق 2019/01/07 م واس
الجوف 01 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 07 يناير 2019 م واس
تكمنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، غربي محافظة الجوف اليمنية.
وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق بأسم وزارة الدفاع اليمنية : إن قوات الجيش اسقطت صباح اليوم، الطائرة التي كانت تحمل متفجرات، في مديرية المصلوب.
وتبين بعد فحص حطام الطائرة، أنها إيرانية الصنع.
// انتهى //
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