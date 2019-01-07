الجوف 01 جمادى الأولى 1440هـ الموافق 07 يناير 2019 م واستكمنت قوات الجيش الوطني اليمني اليوم من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، غربي محافظة الجوف اليمنية.وأوضح موقع //سبتمبر نت// الناطق بأسم وزارة الدفاع اليمنية : إن قوات الجيش اسقطت صباح اليوم، الطائرة التي كانت تحمل متفجرات، في مديرية المصلوب.وتبين بعد فحص حطام الطائرة، أنها إيرانية الصنع.// انتهى //22:28ت م0239