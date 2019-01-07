الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واساستعرضت وكالة وزارة الإعلام للشؤون الثقافية دورها في تفعيل الجوانب الثقافية ومشاركتها في المناسبات والمهرجانات الوطنية، وما تقدمه من محتوى ثقافي يسهم في دفع مسيرة العمل الثقافي بالمملكة .وقدمت وكالة الوزارة للشؤون الثقافية من خلال جناحها المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33) نبذة تعريفية عن جهودها في تنظيم الفعاليات الثقافية من خلال المكتبات العامة وتنظيم الزيارات المدرسية لها لترسيخ ثقافة القراءة بين أفراد المجتمع.وأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الثقافية عبد الله الكناني خلال زيارته اليوم للجناح في الجنادرية أن مشاركة الوكالة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، تأتي في إطار حرص الوزارة على دعم النشاط الثقافي والعمل على تحقيق أهداف الوزارة وفق رؤية المملكة 2030، في نشر الثقافة ودعم الموهوبين.// انتهى //22:30ت م0240