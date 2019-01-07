الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسزار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، اليوم، جناح دولة الإمارات المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).وتجول سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في أركان الجناح، واستمع لشرح عن الفعاليات والبرامج والمعلومات التي تقدّم لزوار المهرجان للتعريف بالعلاقة الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، ودور المهرجان في ترسيخ الثقافة والحضارة العربية والخليجية المشتركة.وأعرب الشيخ شخبوط آل نهيان عن تقديره لما يقدم في المهرجان الوطني للتراث والثقافة من فعاليات وأنشطة أسهمت في تأصيل العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.// انتهى //22:51ت م0244