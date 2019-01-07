الجنادرية 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسحظيت مبادرة " فتح الأبواب المقفلة " من خلال منصة " أنا أستيطع " التي احتضنها جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المشارك في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، باهتمام زوار الجنادرية ، مطلعين على الطرق السليمة والوسائل المتبعة لمباشرة فتح الأبواب المغلقة.وقدّم عضو هيئة التدريب بالمعهد الثانوي الصناعي بالطائف المهندس ناصر غرم الله الغامدي شرحاً على الطرق البسيطة المتبعة في فتح الأبواب عندما تنغلق على الأطفال داخل المنازل .وقدم الغامدي شرحا مباشراً على الأدوات المستخدمة في فتح الأبواب المتمثلة في المفك والكماشة، وطرق التعامل مع الأبواب حال إغلاقها، إلى جانب التعريف بوسائل السلامة الخاصة، وتقديم بعض المهارات التطبيقية للطفل والزائر.// انتهى //23:13ت م0247