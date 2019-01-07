محايل 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسواصلت لجنة توطين الوظائف بمحافظة المجاردة اليوم، حملتها التفتيشية على محلات الأدوات الطبية وقطع الغيار ، ووكالات السيارات، والسجاد ، والحلويات ، والبناء ، بهدف التأكد من تطبيق قرارات توطين الوظائف.وأوضح رئيس لجنة التوطين بالمحافظة محسن الشهري، أن اللجنة قامت بزيارة 35 محلاً، أسفرت عن حصر 35 موظفاً سعودياً، فيما تم ضبط وافداً يعمل في المهن المقصور العمل فيها على السعوديين فقط، وجارٍ استكمال الإجراءات تمهيداً لتحويله لمكتب العمل بالمنطقة وتطبيق المخالفات بحقه .وأفاد الشهري أنه لن يسمح بعمل أي وافد في الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وستطبق التعليمات بحق المتجاوزين، مؤكداً أن اللجنة ستواصل جولاتها الميدانية لمتابعة الأنشطة المستهدفة بالتوطين في المنطقة.// انتهى //23:35ت م0248