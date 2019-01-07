دبي 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسأقام رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز اليوم مأدبة عشاء للإعلاميين السعوديين المتواجدين في دبي لتغطية مشاركة المنتخب الوطني الأول في كأس أمم آسيا 2019.حضر المأدبة التي أقيمت في أحد الفنادق عدد من الإعلاميين السعوديين .وقدّم الفواز خلال اللقاء شكره وتقديره لجهودهم خلال الفترات الماضية، متمنيًا منهم مواصلة دعمهم المعهود للأخضر.// انتهى //23:56ت م0249