محايل 01 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م واسناقش محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده، بمقر المحافظة اليوم مع مديري الإدارات الأمنية بالمحافظة الخطة المقترحة لإطلاق فعاليات مهرجان محايل الشتوي الذي يقام في نسخته الثانية عشرة .واستمع المحافظ خلال الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي وأمين لجنة التنمية السياحية الفرعية يحي بن محمد العاصمي لمقترحات الحضور من أجل عملية تنظيم ومتابعة الحركة المرورية والطرقات تفادياً للزحام خلال فعاليات مهرجان محايل .واطلع بن لبده على الخطة المرورية التي ستسهم بفك الزحام والاختناقات في بعض المواقع خصوصاً في المواقع الخاصة بالمهرجان ، والطرق التي تؤدي للمسرح المفتوح ، وملعب نادي الشهيد الذي سيحتضن دورة شهداء الوطن على كأس أمير منطقة عسير ، مطالبا بضرورة بذل قصارى الجهد من أجل تحقيق راحة المواطن والمقيم ، وبما يضمن الحد من تكدس المركبات في الطرق المؤدية للمهرجان والمسرح المفتوح ونادي الشهيد .// انتهى //23:58ت م0250